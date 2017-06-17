«Гісторыя… » продолжается: NaviBand выступит в финале «Евровидения-2017»
Культура
Егор ПИНЧУК,
11 мая 2017
АА
Представители Беларуси, дуэт NaviBand, впервые привезший на «Евровидение» в Киев песню на белорусском языке, продолжит борьбу за гран-при престижного европейского музыкального конкурса.
tut.by
Выступавшие во втором полуфинале 14-ми по счету Артем и Ксения исполнили «Гісторыю майго жыцця” в специально сооруженной для номера лодке (по версии продюсеров, Navi переводится как лодка).
Вместе с белорусами в финал «Евровидения-2017» вышли также представители Болгарии, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.
По итогам первого полуфинала, который прошел двумя днями ранее, за главный приз будут соперничать певцы и группы из Швеции, Армении, Португалии, Азербайджана, Греции, Австралии, Молдовы, Кипра, Польши и Бельгии.
Отметим, что перед началом второго полуфинала, по прогнозам букмекеров, NaviBand оказывался за бортом финала.
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