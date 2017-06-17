Следующее «Евровидение» пройдет в Португалии, NaviBand – на 17-м месте

Сальвадор Собрал из Португалии стал победителем финала «Евровидение-2017", который состоялся 13 мая в Киеве. Впервые представивший на европейском конкурсе песню на белорусском языке дуэт NaviBand занял 17-е место.

NaviBand, пройдя через полуфинал, стал пятым представителем Беларуси в истории финала этого конкурса. 13 мая белорусы выступали третьими из 26 финалистов.

Ребята задорно отыграли «Гісторыю майго жыцця”, подарив в конце зрителям страстный поцелуй Артема и Ксении. В один из моментов выступления белорусов показалось, что Ксения не удержится на ногах и упадет. Но обошлось.

Высшую оценку среди национальных жюри – 12 баллов – белорусам поставили Азербайджан и Украина. По итогам голосования жюри NaviBand стал 16-м. С учетом 33 голосов телезрителей белорусский дуэт занял итоговое 17-е место.

Финал «Евровидения-2017» не обошелся без скандала. Во время выступления победительницы прошлогоднего финала украинки Джамалы на сцену пробрался неизвестный с австралийским флагом и продемонстрировал всем в прямом эфире «пятую точку».