Институт культуры присоединили к университету

Институт культуры Беларуси будет присоединен к УО ”Белорусский государственный университет культуры и искусств“.
Как сообщила пресс-служба Совмина, правительство согласовало Министерству культуры реорганизацию учреждения образования ”Белорусский государственный университет культуры и искусств“ путем присоединения к нему государственного учреждения образования ”Институт культуры Беларуси“.
Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 15 мая 2017 года № 354.
Министерству культуры поручено в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего постановления.
Основные пункты документа вступают в силу после его официального опубликования.
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