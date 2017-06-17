В Клайпеде – выставка живописцев Беларуси и белорусских мастеров Литвы
Культура
18 мая 2017
АА
Сегодня в Клайпеде откроется выставка работ живописцев из Беларуси и белорусских художников Литвы.
фото: baltnews.lt
По словам куратора выставки Валерия Серёгина, экспозиция получилась "внушительной и авторитетной". С белорусской стороны огромную помощь в подготовке выставки оказала эксперт-искусствовед министерства культуры Таисия Копыльская. С литовской — почетный консул Республики Беларусь в Клайпеде Николай Логвинов, пишет BALTNEWS.lt.
Благодаря стараниям этих людей, жители города-порта познакомятся с работами Юлии Мацуро, Галины Ивановой и Александра Демидова из Минска. Литву на выставке представят "белорусы" из Вильнюса Виктор Бинкис, Владимир Голуб, Анжей Балахович, Виктор Иваницкий и Чеслав Полонский.
"Можно не сомневаться, что посетители получат максимум положительных эмоций. Впрочем, так бывает всякий раз, когда мы привозим в Клайпеду выставки маститых или молодых художников", — резюмировал Валерий Серёгин, куратор выставки.
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