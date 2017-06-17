В Беларуси впервые вручили Национальную премию в области изобразительного искусства

Имена победителей конкурса стали известны по результатам открытого просмотра и оценки произведений, экспонируемых на республиканской выставке с 18 апреля по 21 мая.

Церемония награждения победителей первой Национальной премии в области изобразительного искусства состоялась во Дворце искусств

Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Как отметил на церемонии министр культуры Борис Светлов, количество представленных для участия в конкурсе заявок впечатляет: всего их поступило 310. На суд жюри было отобрано 63 заявки. В номинации "Живопись" победителем стал народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии, заведующий кафедрой рисунка Белорусской государственной академии искусств, член Белорусского союза художников Владимир Товстик.

Председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница награжден в номинации "Графика". Преподаватели гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика, члены Белорусского союза художников Василий Тимашев и Полина Пирогова удостоены награды в номинации "Скульптура".

Поздравления в номинации "Декоративно-прикладное искусство" принимал заслуженный деятель искусств Беларуси, член Белорусского союза художников Николай Кузьмич. Национальной премией в области изобразительного искусства в номинации "Творческий дебют" удостоена преподаватель кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Алеся Скоробогатая, а старший преподаватель кафедры рисунка, живописи и скульптуры Белорусской государственной академии искусств, первый заместитель председателя Белорусского союза художников Глеб Отчик - в номинации "Монументальное и монументально-декоративное творчество".

Победу в номинации "Новация" праздновал член Белорусского союза художников Сергей Белоокий, в номинации "Дизайн" - заместитель председателя Белорусского союза дизайнеров Элина Шиндлер. В номинации "Художественная фотография" победителем назван Евгений Колчев - преподаватель Минского художественного колледжа искусств имени А.К. Глебова, член Белорусского союза художников.

Победителем номинации "Критика и искусствоведение" стал известный автор заслуженный деятель искусств Беларуси, редактор отдела - член редколлегии газеты "Культура" редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", член Белорусского союза художников Борис Крепак. Диплома "За вклад в развитие изобразительного искусства" удостоен народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии, член Белорусского союза художников Леонид Щемелев. Титула "Меценат изобразительного искусства" удостоено ОАО "Приорбанк", председатель правления Сергей Костюченко.

Приз зрительских симпатий вручен преподавателю кафедры монументально-декоративного искусства Белорусской государственной академии искусств Алесе Скоробогатой. Национальная премия в области изобразительного искусства впервые вручена в Беларуси. Стать участниками конкурса могли авторы произведений изобразительного искусства в любых видах, жанрах и художественных техниках и авторы произведений литературы об изобразительном искусстве, созданных за три года, предшествующих сроку окончания приема заявок. Имена победителей конкурса стали известны по результатам открытого просмотра и оценки произведений, экспонируемых на республиканской выставке с 18 апреля по 21 мая. Победителям конкурса вручены дипломы и специальные призы, а также денежные премии.