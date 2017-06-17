В Украине ввели языковую квоту на телевидении

Верховная рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает, что для общенациональных телекомпаний доля передач и фильмов на украинском языке должен составлять не менее 75%.

Документ поддержали 269 депутатов - представители почти всех фракций и групп парламента, кроме "Оппозиционного блока", сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Для местных телерадиокомпаний устанавливается квота на украиноязычный продукт в 50%. Процент будет считаться за неделю - почасово: с 7:00 до 18:00 и с 18.00 до 22.00.

От идеи считать квоту каждый отдельный час ежедневно отказались. Законопроект принят во втором чтении и в целом, в первом чтении его одобрили в середине марта. Сейчас на многих телеканалах Украины доминирует русский язык.

По требованию представителей крымских татар в проект внесли поправку о том, что региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, не должны соблюдать общую квоту.

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту. Документ предусматривает переходный период - в течение года все передачи, произведенные при участии телеканала, считаются соответствующими необходимой украинской квоте.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать особым образом. Передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском.