На 76-м году умер внук Сталина - режиссер Бурдонский
Культура
24 мая 2017
АА
Ушел из жизни внук Иосифа Сталина режиссер Александр Бурдонский.
firstimagess.ru
Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в Центральном академическом театре Российской армии.
"Сегодня ночью Александр Васильевич скончался", - сообщили "Интерфаксу" в театре, где работал режиссер.
В театре рассказали, что Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.
Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок "Игра на клавишах души", "Этот безумец Платонов", "Та, которую не ждут" и другие.
Кроме того, Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина
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