На 76-м году умер внук Сталина - режиссер Бурдонский

Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в Центральном академическом театре Российской армии.

"Сегодня ночью Александр Васильевич скончался", - сообщили "Интерфаксу" в театре, где работал режиссер.

В театре рассказали, что Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Народный артист России Бурдонский является режиссером-постановщиком более 20 спектаклей в театре Российской армии. Среди его постановок "Игра на клавишах души", "Этот безумец Платонов", "Та, которую не ждут" и другие.

Кроме того, Бурдонский - внук председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации Василия Сталина

В прошлом году режиссер отметил 75-летний юбилей.