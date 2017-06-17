Сценарий белорусских кинематографистов получил специальный приз на конкурсе в Каннах

Сценарий «Соломонова гора», созданный белорусскими кинематографистами Николаем Лавренюком и Сергеем Колосовским, получил специальный приз жюри на конкурсе сценариев из Центральной и Восточной Европы ScripTeast, финальный этап которого прошел на 70-м Каннском кинофестивале, сообщает БЕЛТА.

Сценарий был создан по мотивам произведения Ирины Письменной «Похожий на Стинга».

Проект ScripTeast в 2017 году проходит уже в одиннадцатый раз, Беларусь в нем принимает участие впервые. Отборочные этапы ScripTeast состоялись в Польше и Берлине (в рамках Берлинского кинофестиваля), а завершился проект в Каннах. По результатам конкурса были награждены два сценария: главная награда досталась работе польского режиссера «Прости, Польша» Кубы Чекая. Белорусский проект «Соломонова гора» стал обладателем специального приза жюри.

Представители жюри так высказались о работе белорусских кинематографистов: «Мы были восхищены свежестью и самобытностью повествования этой необычной драмы, в которой странная пара выстраивает глубокие отношения в покинутом месте. Это история о вере, семье, выживании и взаимопомощи, но, в первую очередь, о том, как два очень разных человека находят связь, которая дает им силу и освобождает».

Режиссером картины «Соломонова гора» выступит Сергей Колосовский. Он отмечает: «Работа над этим фильмом – это одно из самых интересных приключений в моей жизни. Сценарий «Соломонова гора» о том, как люди, преодолевая страх, учатся доверять и верить друг другу, что сегодня как никогда актуально».

Соавтор сценария и продюсер фильма Николай Лавренюк добавляет: «Историю, на основе которой мы сделали сценарий, много лет назад под названием «Похожий на Стинга» написала драматург, документалист Ирина Письменная. К сожалению, она так и не дождалась его экранизации – три года назад ее не стало. Материалом интересовались режиссеры Егор Кончаловский, Андрей Кудиненко, но по разным причинам не сложилось». Николай Лавренюк также рассказал, что в итоге права на экранизацию получила кинокомпании «Иллюзион». Планируется, что фильм «Соломонова гора» будет создан в копродукции с другими странами.