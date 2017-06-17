В России назвали десятку самых высокооплачиваемых деятелей культуры

Министерство культуры опубликовало сведения о доходах руководителей подведомственных организаций за 2016 год.

Самым зарабатывающим стал худрук Мариинского театра Валерий Гергиев — его доход составил 154,45 млн росс. рублей, сообщает "Коммерсант".

На втором месте в списке оказался худрук Малого драматического театра Лев Додин с доходом 112,77 млн росс. рублей. Третье место занял худрук Национального филармонического оркестра Владимир Спиваков — его доход составил 76,14 млн росс. рублей. Четвертую строчку занял худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков (68,75 млн росс. рублей), на пятом месте — директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (46,76 млн росс. рублей).

В первую десятку также попали худрук Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов (43,882 млн росс. рублей), худрук театра Наций Евгений Миронов (37,402 млн росс. рублей), худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет (35,533 млн росс. рублей), худрук Государственного академического симфонического оркестра Владимир Юровский (34,041 млн росс. рублей) и ректор ВГИКа Владимир Малышев (33,437 млн росс. рублей).