30 мая в Пекине открылся Центр культуры Беларуси

В центре будут проходить художественные выставки, концерты белорусских исполнителей, фестивали национальной кухни, демонстрация документальных, анимационных и художественных фильмов, созданных в Беларуси.

30 мая 2017 года прошло торжественное открытие Культурного Центра Республики Беларусь в Пекине, сообщает пресс-служба посольства Беларуси в КНР.

В церемонии открытия участвовали: Министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов, заместитель Министра культуры Китайской Народной Республики Дин Вэй, Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Кирилл Рудый.

На открытии Культурного Центра выступил Ансамбль белорусской песни «Терница» с композицией «Прывітальная». Также в ходе торжественного мероприятия выступили белорусские дети в национальных костюмах и китайские студенты Второго пекинского института иностранных языков, изучающие белорусский язык. Гости торжественного мероприятия ознакомились с белорусскими выставочными экспозициями и мультимедийным оборудованием Культурного Центра.

Как отметил на церемонии открытия Центра культуры Беларуси в Пекине министр культуры Борис Светлов, целями центра станет представление и популяризация культурного наследия и современной культуры и искусства Беларуси, информации об общественно-политической и экономической жизни государства, передает БЕЛТА.

«Центр будет содействовать развитию белорусско-китайского сотрудничества в культурной, гуманитарной, образовательной, туристической и информационных областях путем расширения контактов и сотрудничества с творческими и культурно-образовательными учреждениями, общественностью двух государств. Также центр будет содействовать всестороннему сотрудничеству между государственными, негосударственными и общественными учреждениями и организациями, побратимским отношениям и партнерским связям между городами и регионами наших стран», – уверен министр.

В центре будут проходить художественные выставки, концерты белорусских исполнителей, фестивали национальной кухни, демонстрация документальных, анимационных и художественных фильмов, созданных в Беларуси. И это далеко не полный перечень всех форм работы и мероприятий центра, подчеркнул Борис Светлов.

Белорусско-китайские отношения динамично и конструктивно развиваются по всем направлениям. Успешное укрепление политических и торгово-экономических связей обусловлено общностью принципов внутренней и внешней политики, совпадением взглядов на важнейшие проблемы международных отношений. Всестороннее стратегическое партнерство двух стран вступило в новый этап развития и стало образцом дружественных отношений, сказал министр.

Борис Светлов обратил внимание, что об этом свидетельствуют и стабильные связи в сфере культуры. Обмен выставками, подписание соглашений, проведение Дней культуры стран – из этого и многого другого складываются глубокие двусторонние культурные отношения. А культура объединяет разные страны и национальности, людей разных характеров и темпераментов.

Центр культуры Беларуси расположился в одной из пятизвездочных гостиниц в центре Пекина. Один зал отведен под информационную программу, где можно также познакомиться с белорусскими книгами и картинами. Второй, в котором воссозданы средневековые интерьеры, предназначен для угощения гостей национальными блюдами. Дни культуры Беларуси проходят в Пекине 27-30 мая. В программе мероприятий – показ балетного спектакля П.И.Чайковского "Лебединое озеро" Национального академического Большого театра оперы и балета, выставка современной белорусской графики из фондов Национального центра современных искусств, мастер-классы председателя Белорусского союза художников Григория Ситницы. Также с 26 по 31 мая в Чанчуне проходит Неделя дружбы между Беларусью и Китаем, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений. Для китайских зрителей представлена программа Дней белорусского кино и лекция Бориса Светлова с презентацией культурного потенциала Беларуси в Цзилиньском университете Чанчуня.