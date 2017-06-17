Дети с аутизмом поставили мюзикл

На площадке детской железной дороги 3 июня пройдет открытый показ мюзикла "Чыгунка", поставленного по сказке ребенка с аутизмом Кастуся Жибуля. В детской постановке также задействованы дети с аутизмом.
Как отметили организаторы акции, уникальность постановки заключается в том, что в Международный день защиты детей Семейный инклюзив-театр «і» выходит на открытую площадку с закрытой сцены, что непросто даже для профессиональных актеров.
Сам мюзикл будет показан 3 июня в 13.15. В постановке будет задействован настоящий поезд с детской железной дороги и окружающие естественные декорации. Накануне показа инклюзив-театр «і» провел открытую репетицию. Даже во время нее среди участвовавших в постановке детей сложно было отличить детей с аутизмом от обычных.
Как отметил режиссер постановки, дети с аутизмом, конечно же, отличаются от обычных, но вот в театральной постановке с ними работать даже легче, так как они более собранны, ответственны и дисциплинированны.
По словам организаторов мероприятия, подобные мероприятия помогают детям с аутизмом социализироваться в обществе и благотворно влияют на их восприятие мира. Некоторые приходили в театр и едва могли говорить, а потом в процессе общения, танцев, песен и игр у них начинался настоящий прорыв в развитии.
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