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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
13 июня 2017
В 2017 году список возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди.
фото: Producera.net
Согласно рейтингу, за год Дидди заработал 130 млн долларов. Второе место заняла певица Beyonce (105 млн долларов), замыкает тройку писательница Джоан Роулинг (95 млн долларов), пишут "Ведомости".
В первую десятку вошли канадский музыкант Обри Грэхэм, известный как Drake (94 млн), футболист Криштиану Роналду (93 млн), канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd, 92 млн), радиоведущий Говард Штерн (90 млн), британская поп-группа Coldplay (88 млн), писатель Джеймс Паттерсон (87 млн) и баскетболист Леброн Джеймс (86 млн).
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