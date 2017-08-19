В Минске отменен концерт Depeche Mode, рассматривается вариант его переноса

В белорусской столице 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет.

Причина отмены — болезнь солиста Дэйва Гаана.

По данным корреспондента TUT.BY, артиста отправили в одну из больниц Минска из-за проблем с пищеварением. Группа рассматривает вариант переноса концерта и просит поклонников не спешить сдавать билеты и дождаться официальной информации.

На странице исполнителей в Facebook сообщается, что рассматриваются все варианты для переноса концерта. В группе надеются, что смогут предоставить информацию об этом в течение недели.

«Мы с сожалением сообщаем, что в связи с болезнью одного из членов группы Depeche Mode не в состоянии выступить 17 июля в «Минск-Арене», Беларусь.

В данный момент мы ищем любые возможности переноса этого шоу на дальнейшие даты тура. Мы надеемся, что сможем рассказать больше подробностей в течение недели.

Мы просим всех поклонников с билетами на сегодняшнее шоу дождаться подробностей по поводу переноса этого концерта и/или возмещения стоимости.

Наши искренние извинения всем нашим фанам в Минске, и мы благодарны за ваше понимание и терпение", — сказано в сообщении.