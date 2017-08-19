Солист Depeche Mode выписан из больницы

Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сегодня утром Дэйв Гаан был осмотрен медиками, принято решение о его выписке. Солист Depeche Mode был в нормальном настроении, общался с врачами. Сейчас он готовится покинуть больницу, рассказали в медучреждении, передает БЕЛТА.

Другие подробности не сообщаются, поскольку сведения о здоровье солиста Depeche Mode являются информацией личного характера.

