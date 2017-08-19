Солист Depeche Mode выписан из больницы
18 июля 2017
Вокалист Depeche Mode Дэйв Гаан выписан из 9-й городской клинической больнице Минска.
фото: sb.by
Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
Сегодня утром Дэйв Гаан был осмотрен медиками, принято решение о его выписке. Солист Depeche Mode был в нормальном настроении, общался с врачами. Сейчас он готовится покинуть больницу, рассказали в медучреждении, передает БЕЛТА.
Другие подробности не сообщаются, поскольку сведения о здоровье солиста Depeche Mode являются информацией личного характера.
-
Показ австралийского кино состоится в рамках проекта Open air CINEMA 18 и 19 августа.
-
На манеже выступят около 100 артистов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Венгрии, Румынии, Германии, Австралии, Вьетнама, КНДР, Египта, Эфиопии, США.
-
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира.
-
Финансировали изготовление памятника власти Екатеринбурга.
-
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни.
-
По информации СМИ, владельцы программы брали деньги на финансирование съемок из нескольких источников.
-
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снят популярный фантастический сериал "Игра престолов", Джордж Мартин приедет в Петербурге на несколько дней.
-
Согласно постановлению Мосгорсуда с Ольги и Владимира Фриске взыщут сумму в размере 21 миллиона рублей
-
Нью-Йорк, Токио, Могилев? За 25 лет Дмитрий Войтюшкевич объездил 40 стран и более 100 городов. Его паспорта с учетом мультишенгенов хватает на 2 года, а зарубежных гастролей наберется в общей сложности на пятилетку.
-
Доллары с изображением смеющихся детей, «несчастливая» купюра Америка, «киви»-доллары и многое другое ждет гостей музея на данной выставке
-
В Центре искусств Марка Ротко (Латвия, Даугавпилс) в пятницу, 11 августа, откроется персональная выставка белорусского художника Алексея Кузьмича (1945-2013) – «Храм Мадонны».
-
Режиссер фильма Алексей Учитель утверждает, что это будет роуд-муви, потенциал которого не меньше, чем у фильма о Владимире Высоцком
-
Представители американского телеканала HBO выбрали Литву для съёмки телесериала о чернобыльской катастрофе.
-
13 февраля 2018 года Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер выступят в «Минск-Арене».
-
Сын композитора Дмитрия Смольского - известный рок-музыкант Виктор Смольский, гитарист всемирно известных метал-групп ALMANAC, RAGE, MIND ODYSSEY и LINGUA MORTIS ORCHESTRA
-
Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительным данным, он покончил с собой.
-
Прокуратура пришла к выводу, что Минкульт плохо контролировал уплату компенсаций, которые предприниматели должны вносить за деятельность, оказывающую воздействие на историко-культурные ценности.
-
Гитарист-виртуоз группы Queen, фронтмэн калифорнийской панк-группы Bad Religion, лидер The Offspring и другие стали перед выбором - музыка или наука?
-
В белорусской столице 17 июля в «Минск-Арене» должен был состояться концерт легендарной группы Depeche Mode. Однако за час до начала мероприятия по громкой связи зрителям объявили, что сегодня концерта не будет.
-
Сегодня в воскресенье 16 июля вечером определятся фавориты XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2017".
-
Японские исследователи ищут способы сделать современные автомобили легче и в качестве материала для производства деталей предлагают использовать волокна древесины.
-
В Беларуси разработают систему регулирования отопления в старых домах
Минжилкоммунхоз готовит нормативный акт, который заставит белорусов экономить тепло
В Беларуси создана рабочая группа по строительству международного выставочного центра
Директор стройпредприятия воспользовался услугами лжеструктур, чтобы не платить налоги
Вторичный рынок жилья, несмотря на все надежды риелторов, провалился в июле, и по количеству совершаемых сделок просел даже ниже показателя 2015 года, когда было зафиксировано рекордное падение цен на столичные квартиры.
-
-
Полигон закроют в соответствии с предписанием территориального органа Минприроды. Транспорт с мусором перенаправят на другие направления. Обещают также пересмотреть систему обращения с отходами.
-
Планируется, что иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации уже не 5 дней, как сегодня, а 10 дней
-
Брестские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в организации незаконной миграции.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
Дошкольное образование столицы: Кто возделывает почву для коррупции?
Почему белорусские чиновники больше каратели, чем партнеры для бизнеса?
Государство обложило 34-процентным налогом воду! Когда же обложит воздух?
-
-