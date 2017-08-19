Секс, диссертация и рок-н-ролл: 10 знаменитых музыкантов, добившихся успехов в науке
Культура
19 июля 2017
АА
Гитарист-виртуоз группы Queen, фронтмэн калифорнийской панк-группы Bad Religion, лидер The Offspring и другие стали перед выбором - музыка или наука?
Сегодня, 19 июля, исполняется 70 лет Брайану Мэю, гитаристу группы Queen. Он известен не только как редкий виртуоз, извлекающий волшебные звуки при помощи шестипенсовой монеты, но и как ученый-астроном. Интересно то, что юбиляр, а также другие музыканты, в свое время серьезно занимались наукой, отметило издание Лента.ру.
Брайан Мэй – гитарист группы Queen
Если бы группа Queen не добилась успеха, Брайан Мэй мог бы стать выдающимся ученым. В молодости он готовился защищать диссертацию в Имперском колледже Лондона. Брайан вообще обстоятельный человек — всю жизнь играет на гитаре, которую сконструировал и изготовил сам из подручных материалов, пустив в ход даже запчасти от мотоцикла.
Когда музыканты Queen почувствовали, что превращаются в звезд мировой величины, Мэй забросил академическую науку. Но, в отличие от многих других коллег, вернулся в нее, пусть и много лет спустя. В середине 2000-х, закончив мюзикл We Will Rock You и странное турне, в котором он играл хиты Queen вместе с Роджером Тейлором и вокалистом Free и Bad Company Полом Роджерсом, Мэй дописал диссертацию и защитился-таки. Работа называлась «Измерение лучевых скоростей в зодиакальном пылевом облаке».
Мэй также выступил соавтором, вместе со своими друзьями Патриком Муром и Крисом Линтоттом, двух научно-популярных книг: «Бум! Полная история Вселенной» и «Космический турист». В 2008 году, по инициативе Мура, астероиду номер 52665 было присвоено имя Брайана Мэя. С 2015 года Мэй сотрудничает с командой, работающей в научной программе НАСА по исследованию Плутона.
Брайан Кокс – в 80-х был клавишником хард-рок-команды Dare
Тезка Мэя Брайан Кокс — противоположный пример: мог бы быть популярным музыкантом, но стал ученым. В 1980-х он играл на клавишных в хард-рок-команде Dare, а в 1990-х присоединился к поп-группе D:Ream, у которой был очень большой хит Things Can Only Get Better и еще несколько хитов поменьше. После распада проекта в 1997 году он защитил диссертацию по физике частиц высоких энергий в Университете Манчестера. Молодой и харизматичный ученый быстро стал своего рода британской поп-звездой от науки (как Нил Деграсс Тайсон в Штатах): Кокс регулярно участвует в просветительских теле- и радиошоу.
Грег Грэффин - фронтмен панк-группы Bad Religion
Грэффин — классик калифорнийской хардкор-сцены, фронтмен панк-команды Bad Religion. Примечательно, что его научные работы построены на тех же темах, что и песни: эволюция и религия (к последней он относится критически). У Грэффина есть ученая степень по специальности «зоология», которую он получил в Корнеллском университете, где в свое время преподавал Набоков. Название его диссертации — «Эволюция, монизм, атеизм и натуралистический взгляд на мир: обзор с позиций эволюционной биологии».
Грэффин продолжает гастролировать с Bad Religion, параллельно читая лекции по антропологии в Калифорнийском университете. Он указан как соавтор на обложках двух книг: «Уместна ли вера в хорошего Бога?» и «Эволюция анархии».
Декстер Холланд из The Offspring - панк-рокер с кандидатской степенью
Лидер The Offspring не на шутку увлечен молекулярной биологией. Декстер приступил к научной работе в молодые годы, параллельно репетируя с группой. The Offspring получили мировую популярность после выхода альбома 1994 года Smash, и Холланд на время отстранился от науки, не забывая поминать ее добрым словом и утверждая, что она не менее увлекательна, чем панк-рок.
«В 40 лет я скорее вижу себя профессором в университете, чем певцом на сцене», — сказал он как-то. Это была не шутка: хотя сцену Декстер не оставил, в науку он вернулся самым решительным образом. С 2013 года Холланд работал над диссертацией по теме «Открытие зрелых микроРНК-подобных последовательностей, встроенных в белок-кодирующие области геномов вируса иммунодефицита человека HIV-1: предсказание новых механизмов вирусной инфекции и патогенности». В мае 2017 года ему присвоили ученую степень по микробиологии.
Стерлинг Моррисон - гитарист из TheVelvetUnderground
Несколько лет гитаристу The Velvet Underground Стерлингу Моррисону удавалось совмещать выступления и запись альбомов с учебой в Городском колледже Нью-Йорка. Моррисон изучал средневековую литературу и писал работу о сочинениях Синевульфа — британского поэта, предположительно жившего в IX веке. Покинув группу в 1971 году, он переехал в Остин (штат Техас), где наконец защитил диссертацию и получил ученую степень.
У Канье Уэста есть все, в том числе и почетная степень доктора, присвоенная престижным Художественным институтом Чикаго. Как так вышло? Однажды чудо-рэпера, обладателя 21-го «Грэмми» позвали прочесть лекцию в Оксфорде. Выступая перед студентами, он добродушно пошутил, что ему было бы легче, будь у него ученая степень чикагского института. Шутки шутками, а институтский комитет по присвоению почетных степеней проголосовал за Канье. Надо заметить, что часть ученого чикагского сообщества выразила недоумение по поводу этого жеста, припомнив рэперу всякое, и в том числе высказывания о том, что он не уважает книги и «никогда бы не взял у книги автограф».
Музыкант-биохимик Майло Окерман из The Descendents
Похоже, нигде нет столько потенциальных ученых, как в панк-роке. Вот еще один — Майло Окерман из калифорнийского коллектива The Descendents. Он из тех немногих, кому удалось совмещать рубилово на сцене и тихие научные занятия. Название дебютного альбома The Descendents — Milo Goes to College («Майло поступает в колледж», 1982) было автобиографическим. Сейчас Майло уже кандидат биохимических наук.
Роберт Леонард из Sha Na Na
Американская группа Sha Na Na образовалась в 1969 году и стартовала резко — с выступления на фестивале в Вудстоке. В эру хиппи и психоделии Sha Na Na выглядели странно и анахронично со своими стилизованными под ду-воп 1950-х номерами. Несколько лет спустя оказалось, что они породили ностальгическую моду, на волне которой появился, среди прочего, фильм «Бриолин» с Траволтой в главной роли. Когда слава группы угасла, ее основатель Роберт Леонард защитил кандидатскую степень по филологии и начал преподавать в Университете Хофстра в Нью-Йорке.
Caribou – музыкант-математик из Канады
Канадский музыкант-экспериментатор Дэниел Снейт, более известный под именами Карибу, Манитоба и Дафни, в самый разгар своей творческой деятельности защитил кандидатскую диссертацию по математике на тему «Гиперконвергентные модульные символы Зигеля». Причем сделал это в альма-матер Брайана Мэя — Имперском колледже Лондона.
Карлос Сантана
Гитарист Карлос Сантана не может похвастаться глубокими научными изысканиями, но, тем не менее, у него все-таки есть почетная ученая степень в области музыки, присвоенная в 2005 году руководством Оксдентал-колледжа в Лос-Анджелесе. И, что еще важнее, 20 июля Сантана отмечает свой 70-летний юбилей — на следующий день после Брайана Мэя.
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