Министр культуры привлечен к ответственности за недостаточность компенсаций от бизнеса
Культура
20 июля 2017
АА
Прокуратура пришла к выводу, что Минкульт плохо контролировал уплату компенсаций, которые предприниматели должны вносить за деятельность, оказывающую воздействие на историко-культурные ценности.
фото: Yan.vydra.com
Генпрокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности при использовании объектов историко-культурного наследия.
Как напомнили в генпрокуратуре, для создания надлежащих условий сохранности, восстановления, содержания и использования историко-культурных ценностей в 2007 году был принят указ президента «О некоторых вопросах охраны историко-культурного наследия». Документ устанавливает порядок осуществления юридическими (физическими) лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, отчислений за предпринимательскую деятельность, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурную ценность, и уплаты компенсаций за урон, причиненный таким ценностям. Отчисления следует производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на историко-культурную ценность.
Однако, как установлено в ходе прокурорской проверки, требования законодательства в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Министерства культуры и местных исполнительных комитетов, ответственных за его реализацию.
Внесение отчислений обусловлено ограничением доступа граждан к историко-культурным ценностям, изменением архитектурных форм, внешнего облика и внутреннего пространства зданий. Нередко на их фасадах были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах – антенно-фидерные устройства электросвязи компаний, операторов сотовой связи.
Анализ сложившейся ситуации показал, что отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства.
Для устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой в Совет Министров направлена соответствующая информация, в Министерство культуры внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен министр культуры.
Проведены мероприятия по установлению и учету субъектов хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры (в настоящее время – более 2 тыс. плательщиков).
Принятые прокурорами меры позволили в текущем году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия свыше 400 тыс. рублей (в сравнении с 2016 годом объем средств увеличился более чем в 16 раз), в частности на финансирование работ по капитальному ремонту Свято-Борисо-Глебской (Коложской) церкви в Гродно, консервации Княжеской башни историко-культурной ценности «Остатки замка XIV в. в д.Крево Сморгонского района», реставрации отслоившихся фресковых росписей XII в. Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
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