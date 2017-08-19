Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса. По предварительным данным, он покончил с собой.

Музыкант был два раза женат, у него осталось шесть детей.

41-летний Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии около 9 часов утра по местному времени, пишет Би-би-си.

"Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление будет выпущено, как только будет готово", - написал в "Твиттере" участник Linkin Park Майк Шинода.

Таболид TMZ отмечает, что у Беннингтона долгие годы были проблемы с алкоголем и наркотиками. В одном из интервью он заявлял, что подумывал о самоубийстве из-за того, что в детстве подтвергся сексуальному насилию.

В сообщении TMZ также говорится, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга - лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл тоже покончил жизнь самоубийством.

Честер Беннингтон родился в Финиксе в 1976 году. Музыкальную карьеру он начал в 17 лет в группе Grey Daze, в в 1997 году стал вокалистом в Linkin Park.

Группа Linkin Park была сформирована в 1996 году и за все время продала по всему миру около 70 млн копий своих альбомов. Многие из них стали платиновыми. Последний альбом, One More Light, вышел в мае этого года.