Сегодня исполнилось 80 лет народному артисту Беларуси Дмитрию Смольскому

Сегодня исполняется 80 лет талантливому композитору, заслуженному деятелю искусств, народному артисту Беларуси, обладателю ордена Франциска Скорины, профессору, лауреату премии Ленинского комсомола и Государственной премии Беларуси Дмитрию Брониславовичу Смольскому, сообщает БЕЛТА.

Творчество одного из ведущих композиторов Дмитрия Смольского - яркая страница белорусской летописи современной музыки. Родился он 25 июля 1937 года в Минске в семье известного музыковеда Бронислава Сильвестровича Смольского. Дмитрий Смольский окончил специальную школу при консерватории, Белорусскую государственную консерваторию по классу композиции профессора Анатолия Богатырева, а затем аспирантуру педагогического института имени Гнесиных в Москве.

Некоторое время Смольский занимался педагогической деятельностью в Могилевском музыкальном училище, а с 1962 года работал в Белорусской академии музыки. С 1986 года он стал профессором этого учреждения. За годы работы Дмитрий Смольский воспитал не одно поколение композиторов, среди которых есть заслуженные деятели искусства Беларуси, лауреаты национальных премий, доценты, профессора.

Страницы биографии Дмитрия Смольского изложены в фильме Белорусского телевидения «10 откровений Дмитрия Смольского» (автор Т. Дубкова).

Творческая палитра Дмитрия Брониславовича весьма разнообразна: симфоническая, вокально-симфоническая, камерно-инструментальная музыка, музыка к кинофильмам - вот неполный перечень жанров, в которых работает композитор. Однако независимо от того, работает ли он над произведением крупной формы или над песней, он одинаково серьезно подходит к разным творческим задачам.

В начале свой деятельности, в 60-е годы прошедшего столетия, Смольский увлекался новейшими композиторскими техниками, что нашло отражение в его фортепианной сюите «Игра света», симфонии «Актофония», которые ошеломили музыкальное сообщество своей необычностью. Со временем увлеченность конструктивной музыкой у композитора сменилась интересом к музыке традиционной, что особенно ярко проявилось в оратории «Моя Родина», написанной в 1970 году на произведения белорусских поэтов и отмеченной премией Ленинского комсомола Беларуси.

В 70-е годы композитор создал вокальные циклы на стихи Гарсии Лорки, Тютчева, Ахматовой и Цветаевой. Особенное место в творчестве Дмитрия Смольского занимает оратория «Поэт», написанная на слова Янки Купалы, в которой классик отечественной литературы представлен во всей психологической сложности и противоречивости. В этой оратории композитор обращается к городскому песенному фольклору и интонации крестьянской песни.

В конце 70-х годов Дмитрий Смольский создал свою первую оперу «Седая легенда» на либретто Владимира Короткевича. Большим достижением композитора стало то, что именно вокальными средствами им была развернута широкая панорама чувств героев: любви и ревности, верности и предательства, ненависти и мести. В 1980 году этот спектакль получил Государственную премию Беларуси. Опера была записана для фонда Белорусского радио, а на Белорусском телевидении на основе фонограммы был поставлен одноименный фильм-опера.

Позднее Смольский написал оперы «Франциск Скорина» и «Аполлон-законодатель». Но главным для композитора стал жанр симфоний, которые явились важным этапом в развитии белорусской симфонической музыки. Они известны не только белорусскому слушателю, но и далеко за пределами нашей республики. Любовь к музыке в семье Смольских передается по наследству. Сын композитора Дмитрия Смольского - известный рок-музыкант Виктор Смольский. Вместе с отцом Виктор стал соавтором нескольких симфоний для электрогитары с оркестром.