Российский Фонд кино профинансирует съемки фильма о Цое на 90 миллионов рублей
Культура
01 августа 2017
АА
Режиссер фильма Алексей Учитель утверждает, что это будет роуд-муви, потенциал которого не меньше, чем у фильма о Владимире Высоцком
Фонд кино в 2017 году финансово поддержит 35 проектов кинокомпаний. Среди фильмов, которые профинансируют: «Цой» режиссера Алексея Учителя, «Герой», в котором снимается актер Владимир Машков, «Паркет» режиссера Александра Миндадзе и «Гипноз» Валерия Тодоровского, сообщает РБК со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой фонда.
Список фильмов, которым предоставят поддержку, утвердили на заседании попечительского совета под председательством советника президента России по культуре Владимира Толстого. В перечень вошли 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять фильмов ужасов и четыре военные драмы. Проекты оценила сценарная рабочая группа и экспертный совет Фонда кино, основываясь на представленных кинокомпаниями данных и презентаций во время очной защиты кинопроектов. Данные проекты получили наивысшие оценки экспертного совета, уточняется в сообщении.
В числе фильмов, которые получат поддержку от Фонда кино, кинофильм «Большая земля» с Сергеем Безруковым в главной роли, «Кома» продюсера Рубена Дишдишяна. Также туда вошли мультфильмы: «Снежная королева-4», «Волки и овцы-2», «Белка и Стрелка-3» и другие.
В конце июня Алексей Учитель попросил у Фонда кино деньги на съемку фильма «Цой» о жизни солиста группы «Кино». По словам режиссера, это будет роуд-муви, потенциал которого не меньше, чем у фильма о Владимире Высоцком. Бюджет картины должен составить 150 млн руб. Киностудия «Рок», которая займется съемками, попросила у Фонда 90 млн руб., 60 млн руб. из которых на безвозвратной основе, и 30 млн руб. — на возвратной.
На съемки фильма «Герой» в Калининграде киностудия «Карго» попросила у Фонда кино 60 млн руб. В нем, по данным ТАСС, согласились сниматься актеры Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Павел Прилучный. При съемках киноленты студия планирует ориентироваться на качество фильмов о Джеймсе Бонде. Однако герой российского кино не будет повторять агента 007.
Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) учредили по указу правительства России от 31 декабря 2009 года. Организация финансово поддерживает производителей и прокатчиков российских фильмов, а также сотрудников кинематографа, собирает средства на развитие отечественного кино.
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