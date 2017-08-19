Родители Жанны Фриске должны будут вернуть деньги, пожертвованные на лечение дочери

Суд постановил, что родители Жанны Фриске обязаны вернуть Русфонду средства, которые люди жертвовали на лечение певицы, сообщает РИА Новости.

Согласно постановлению Мосгорсуда с Ольги и Владимира Фриске должны будут взыскать сумму в размере 21 миллиона рублей, которые были перечислены на лечение их дочери. После смерти Жанны родители не сумели предоставить документальное подтверждение того, что деньги были потрачены на лечение.

Деньги перечислят на лечение онкобольных детей. А если жертвователь выступит против этого, он будет иметь полное право забрать свои деньги назад.

Напомним, что деньги на лечение больной онкологическим заболеванием Фриске собирала вся страна. Она боролась с болезнью в клиниках США, Германии, Латвии и Китая. 15.06.2015 года Жанна Фриске скончалась. После этого и начался длительный судебный процесс по поводу пропавших денег.