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Автор «Игры престолов» посетит Петербург
13 августа 2017
Автор цикла романов "Песнь льда и пламени", по которому снят популярный фантастический сериал "Игра престолов", Джордж Мартин приедет в Петербурге на несколько дней.
Showzoom.ru
Об этом сообщается в расписании писателя на его сайте, пишет «Деловой Петербург» .
Джордж Мартин планирует посетить "Петербургскую фантастическую ассамблею", которая пройдет в загородном отеле в поселке Рощино 18-21 августа. В течение трех дней состоятся творческая встреча с писателем, две автограф- сессии и интервью.
Кроме того, в 14 часов 17 августа Джордж Мартин будет раздавать автографы в книжном магазине "Буквоед". Пройти на встречу можно будет только по пригласительным билетам, получить которые можно будет при покупке определенных книг писателя за два часа до мероприятия. Для тех, кто не попадет в магазин, обещают провести видеотрансляцию.
Отмечается, что отвечать на вопросы о следующих книгах серии писатель не будет.
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