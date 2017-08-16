17 августа в сквере за филармонией будет установлен памятник Владимиру Мулявину
Культура
16 августа 2017
АА
Финансировали изготовление памятника власти Екатеринбурга.
фото: minsknews.by
В 2014 году памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» был открыт на его родине в Екатеринбурге, передает «Минск-Новости». Над скульптурой работал белорус Сергей Логвин. Спустя три года власти Екатеринбурга решили сделать подарок к 950-летию Минска и профинансировать изготовление памятника песняру.
Несколько месяцев назад стало известно, что в белорусской столице появится не копия скульптуры, установленной в родном городе музыканта, а совершенно другая композиция. Ее автор — Александр Кострюков, создавший ранее мемориальную доску, установленную на доме, где жил Мулявин, и надгробие на его могиле.
Местом установки был выбран сквер возле филармонии, где работал Владимир Георгиевич, а теперь имя музыканта носит здешний бульвар.
Памятник сделан из уральской бронзы, его отливали в Смоленске.
Изначально обсуждалась идея установить в Минске памятник авторства Сергея Логвина, аналог которого стоит в Екатеринбурге, но выяснилось, что гипсовые формы с того времени не сохранились.
Открытие скульптурной композиции состоится утром 17 августа.
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