РБК: Из-за скандала с сиротами закрывается программа «Пока все дома»

«Первый канал» расторг договор с компанией "Дом", которая занималась производством программы «Пока все дома», сообщили РБК его источники.

По имеющейся у РБК информации, расторжение контракта произошло по результатам внутренней проверки, которая подтвердила информацию из СМИ о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». Компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров.



Рубрикарассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Информация о махинациях подтвердилась, в связи и испорченной репутацией программы ее было решено закрыть, сообщил источник.

Официальных комментариев по поводу закрытия программы пока не последовало.