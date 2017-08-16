РБК: Из-за скандала с сиротами закрывается программа «Пока все дома»
Культура
16 августа 2017
АА
По информации СМИ, владельцы программы брали деньги на финансирование съемок из нескольких источников.
фото: Маркетер360.рус
«Первый канал» расторг договор с компанией "Дом", которая занималась производством программы «Пока все дома», сообщили РБК его источники.
По имеющейся у РБК информации, расторжение контракта произошло по результатам внутренней проверки, которая подтвердила информацию из СМИ о том, что ведущие «Пока все дома» Тимур и Елена Кизяковы сразу из нескольких источников брали деньги на производство так называемых видеопаспортов детей-сирот, которые демонстрировались в рубрике «У вас будет ребенок». Компания получала деньги за эту рубрику с телеканала (за производство программы на аутсорсе), государства (за производство так называемых видеопаспортов детей) и со спонсоров.
Рубрикарассказывала про детей из детских домов, которым нужны усыновители. Информация о махинациях подтвердилась, в связи и испорченной репутацией программы ее было решено закрыть, сообщил источник.
Официальных комментариев по поводу закрытия программы пока не последовало.
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