Умерла актриса Вера Глаголева
16 августа 2017
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни.
фото: lenta.ru
Причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание, пишет «Лента.Ру». Слухи о серьезном заболевании актрисы появились в мае этого года.
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, дружившая с Глаголевой, подтвердила информацию о ее кончине агентству РИА Новости.
Глаголева родилась в Москве 31 января 1956 года. В кино дебютировала в 1975 году в картине «На край света...». В 1983 году журнал «Советский экран» признал ее лучшей актрисой СССР за роль в мелодраме «Выйти замуж за капитана». В 1990 году сняла первый фильм в качестве режиссера — мелодраму «Сломанный свет». Ее последней работой стала экранизация пьесы Тургенева «Месяц в деревне» под названием «Две женщины» (2014).
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