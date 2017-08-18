В Минске пройдет международный фестиваль циркового искусства
Культура
18 августа 2017
АА
На манеже выступят около 100 артистов из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Литвы, Венгрии, Румынии, Германии, Австралии, Вьетнама, КНДР, Египта, Эфиопии, США.
фото: Belarus.svobodno.su
Артисты из 16 стран примут участие в Первом Минском международном фестивале циркового искусства, который пройдет 21-24 сентября, сообщили БЕЛТА в Белорусском государственном цирке.
В течение трех дней пройдут конкурсные выступления артистов в двух программах, после чего жюри определит участников гала-концерта.
Гала-представление обладателей специальных призов фестиваля "Шоу победителей" состоится 24 сентября.
В состав жюри приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков. Первый Минский международный фестиваль циркового искусства станет одним из значимых событий, приуроченных к празднованию 950-летия Минска.
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