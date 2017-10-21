Топ-8 зарплат в сфере белорусской культуры

Традиционно работать в сфере культуры в Беларуси, скорее почетно, нежели выгодно. Однако некоторые виды деятельности все же более прибыльны, если можно так сказать о «культурных» зарплатах.

На основании данных Белстата о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате работников по отдельным видам экономической деятельности в области культуры в 2016 году, «Ежедневник» составил рейтинг зарплат этих людей.

На первой строчке с зарплатой 526,1 рублей находятся работники, чья деятельность связана с работой заповедников, национальных парков, заказников. Странным образом они также относятся к культурной сфере.

Люди, чья деятельность лежит в сфере исполнительских искусств занимают вторую строчку. Их средняя зарплата составила 503,5 рубля.

На третьем месте с доходом 497 рублей - художественное и литературное творчество.

Далее следуют деятельность объектов культурной инфраструктуры - 445,5 рубля, деятельность музеев - 425,5 рубля, деятельность зоологических парков – 416 рублей и деятельность, способствующая проведению культурно-зрелищных мероприятий – 405,2 рубля.

Замыкают рейтинг библиотекари со средней зарплатой 387,6 рубля.

Кстати, именно сотрудники библиотек – самая массовая деятельность в сфере культуры (9 562 человека) после работников области исполнительских искусств (10 267 человек).

Меньше всего деятелей культуры Беларуси (206 человек) заняты художественным и литературным творчеством.