В Беларуси растет доля газет, книг и брошюр на белорусском языке

Общее количество издаваемых в Беларуси изданий сокращается, однако процентное соотношение белорусскоязычных и русскоязычных газет, книг и брошюр изменяется в пользу белорусских.

К такому выводу пришел Thinktanks.by, изучив новые данные Белстата о выпуске газет, книг и брошюр по языку издания.

Газеты

Согласно данным по газетам, с 2012 года по 2016 год общее количество газетных изданий в Беларуси сократилось с 662 до 549, то есть уменьшилось на 113 СМИ.

За этот период число газет на белорусском языке сократилось со 187 до 181 (- 6 газет). Число газет на русском языке сократилось с 471 до 364 (- 107 газет). Число газет на польском языке сократилось с 9 до 7 (-2 газеты).

Количество изданий, выходящих на украинском языке не изменилось и составило 1 газету.

Единственный язык, на котором количество газет за последние 5 лет в Беларуси увеличилось – английский. Если в 2012 году на этом языке в стране издавалась одна газета, то в 2016 – две.

Из-за таких метаморфоз в Беларуси изменилось процентное соотношение газет по языку издания.

Больше всех «ужались» русскоязычные СМИ. Если в 2012 году их доля на газетном рынке составляла 71,1%, то в 2016 году она уменьшилась до 66,3%. В то же время доля белорусскоязычных газет за счет «выживаемости» выросла с 28,2% до 33%. Удивительно, но на третьем месте оказались англоязычные СМИ – их доля выросла с 0,2% до 0,3%. В то же время процент польскоязычных газет снизился с 0,3% до 0,2%. Украинскоязычная пресса на белорусском медиарынке сохранилась на уровне 0,2%.

Книги и брошюры

С 2012 года по 2016 год количество книг и брошюр, изданных в Беларуси, снизилось с 11 344 единиц до 9 581 единиц.

При этом количество книг на русском языке сократилось с 9 578 до 7 565 (- 2013 книг и брошюр). В то же время количество книг на белорусском языке выросло с 1 073 до 1 122 (+ 49 книг и брошюр), а на английском – с 462 до 600 (+ 138 книг и брошюр).

Впрочем, при процентном соотношении русскоязычная литература по-прежнему в серьезном приоритете. За пять лет количество изданных в Беларуси книг и брошюр на русском языке уменьшилось с 85,7% до 79%. В тот же период число белорусскоязычных изданий выросло с 8,6% до 11,7%. Англоязычные книги и брошюры выросли в процентном соотношении за это время с 4% до 6,3%. Также более чем в два раза (с 0,5% до 1,1%) выросло количество книг, издаваемых на других языках мира.

Таким образом можно сделать вывод, что, хотя, белорусскоязычные издания усиливают свои позиции в Беларуси, до паритета с русскоязычными им еще очень и очень далеко.