Археологи нашли в Беларуси редкий артефакт

"Уникальную находку обнаружили при раскопках в Ошмянском районе. Такой инкрустированный боевой топор раннего средневекового периода впервые выявлен на территории Беларуси. Его можно будет увидеть на наших археологических выставках", - сообщил БЕЛТА директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав Данилович.

Также в Год науки археологи продолжили исследования археологического комплекса Кордон в Шумилинском районе Витебской области, который стал настоящей сенсацией в науке. Возглавила экспедицию заведующая Центром археологии и древней истории Беларуси доктор исторических наук Ольга Левко. Кордон - это уникальное поселение IX-X веков, расположенное на правом берегу Западной Двины.

Полученные в ходе исследований артефакты доказывают, что именно Витебское Подвинье играло ведущую роль в формировании связи севера с югом на пути из "варяг в греки", здесь ранее располагался крупный торговый центр. Сегодня в Минской городской ратуше открылась международная научная конференция "Минск и минчане: 10 столетий истории", в которой принимают участие более 100 экспертов из различных регионов Беларуси, России, Украины, Германии и Польши. Также Институт истории НАН Беларуси выступил организатором других значимых форумов, в том числе международных конференций "Антропология семьи: исторические социально-экономические и биологические аспекты исследований", "Беларусь в современных геополитических процессах".

На ноябрь запланировано проведение конференции "Великий Октябрь в исторически судьбах белорусской государственности". Тематические мероприятия проводятся и в регионах, в том числе в Орше, Слуцке, Шумилинском районе. "Год науки насыщен мероприятиями. Также наши историки готовят пятитомную историю белорусской государственности. Издание начнет выходить в этом году и, думаю, внесет весомый вклад в исследование истории Беларуси", - добавил Вячеслав Данилович.