Индийские сериалы. Секрет популярности

Среди них особенно выделяются индийские сериалы. Их можно выделить в отдельный жанр, который имеют свою, достаточно широкую аудиторию. Среди них можно отметить популярный индийский сериал Мержвац. Сюжет его вполне классический, и рассказывается в нем о женской дружбе, на пути которой становится парень. Одна из подруг – трудолюбивая девушка, которая остро нуждается в деньгах. Из-за этого ей приходится работать в богатом доме прислугой. Именно там она встречает дочь хозяина, которая никогда ни в чем не нуждалась, и отличается капризным характером, наглостью. И эти два разных человека, как это ни удивительно, стали подругами.

Однако в один прекрасный момент появился парень, который влюбился именно в прислугу. А богатой избалованной девушке стало обидно и завистно за это. Она не может смириться с тем, что выбрали не ее. Поэтому дружбе, естественно, приходит конец.

Вообще индийские сериалы отличаются разнообразием и оригинальностью. Сюжеты в них всегда интересны, они увлекают. Конечно же, игра актеров просто удивительна и прекрасна, и сопровождается она прекрасными танцами и песнями, без которых невозможно себе представить ни один фильм Болливуда.

Кроме того, у них есть определенные схожие черты. Во-первых это касается главного героя, который, несмотря ни на какие происшествия, на то, что с ним происходит, все равно возвращается. То есть сценаристы любыми способами его оживляют, порой даже самыми необычными и экстравагантными.

Особое место отводится женщине. Она является ключевой фигурой. Она всегда сильна духом, всегда приходит на помощь, и достаточно часто ее можно увидеть на мотороллере, рассекающей по улицам, спешащей на выручку. Но в каждом сериале она обязательно падает в обморок.

Кроме трагической любовной драмы всегда можно встретить сюжетную линию, связанную с судом.

То есть достаточно много общего у различных многосерийных фильмов из этой страны. Однако, при этом, они все интересны и не однообразны.