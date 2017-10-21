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Индийские сериалы. Секрет популярности

Культура

09 сентября 2017

АА

Существует огромное количество сериалов. Они отличаются разнообразием сюжетов, странами производства.

Индийские сериалы. Секрет популярности

Среди них особенно выделяются индийские сериалы. Их можно выделить в отдельный жанр, который имеют свою, достаточно широкую аудиторию. Среди них можно отметить популярный индийский сериал Мержвац. Сюжет его вполне классический, и рассказывается в нем о женской дружбе, на пути которой становится парень. Одна из подруг – трудолюбивая девушка, которая остро нуждается в деньгах. Из-за этого ей приходится работать в богатом доме прислугой. Именно там она встречает дочь хозяина, которая никогда ни в чем не нуждалась, и отличается капризным характером, наглостью. И эти два разных человека, как это ни удивительно, стали подругами.

Однако в один прекрасный момент появился парень, который влюбился именно в прислугу. А богатой избалованной девушке стало обидно и завистно за это. Она не может смириться с тем, что выбрали не ее. Поэтому дружбе, естественно, приходит конец.

Вообще индийские сериалы отличаются разнообразием и оригинальностью. Сюжеты в них всегда интересны, они увлекают. Конечно же, игра актеров просто удивительна и прекрасна, и сопровождается она прекрасными танцами и песнями, без которых невозможно себе представить ни один фильм Болливуда.

Кроме того, у них есть определенные схожие черты. Во-первых это касается главного героя, который, несмотря ни на какие происшествия, на то, что с ним происходит, все равно возвращается. То есть сценаристы любыми способами его оживляют, порой даже самыми необычными и экстравагантными.

Особое место отводится женщине. Она является ключевой фигурой. Она всегда сильна духом, всегда приходит на помощь, и достаточно часто ее можно увидеть на мотороллере, рассекающей по улицам, спешащей на выручку. Но в каждом сериале она обязательно падает в обморок.

Кроме трагической любовной драмы всегда можно встретить сюжетную линию, связанную с судом.

То есть достаточно много общего у различных многосерийных фильмов из этой страны. Однако, при этом, они все интересны и не однообразны.

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