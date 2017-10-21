В Национальном художественном музее открылась выставка "Сокровища Древнего Египта"

Экспозиция разместилась в четырех залах. Здесь более 300 экспонатов, из которых наиболее заметный - погребальная маска Тутанхамона.

"На выставке представлено множество копий артефактов, связанных с историей и искусством Древнего Египта. Часть из них соотносится с сокровищами, найденными в гробнице Тутанхамона, - одного из самых известных египетских фараонов. Его захоронение одно из немногих, которые не были разграблены. Самыми яркими предметами в этой сокровищнице были знаменитый золотой саркофаг Тутанхамона и золотая маска, весившая около 10 кг. Это погребальная маска молодого фараона с заплетенной бородой. На его голове корона, а взгляд устремлен в вечность. Тутанхамон был одним из самых юных фараонов: он взошел на престол в возрасте около 10 лет, а умер около 19 по таинственным причинам", - сказала ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Юлия Мишакова.

Среди экспонатов можно увидеть и копию трона Тутанхамона, оригинал которого находится в музее Каира. Трон был сделан из дерева, покрытого тонким листовым золотом, и украшен полудрагоценными камнями и листовой смальтой. Еще один заметный экспонат - копия саркофага фараона.

Среди других саркофагов выделяется саркофаг Мадья. Его оригинал находится в Лувре. Этот саркофаг принадлежит даме, которая входила в свиту музыкантов и танцовщиц, приезжавших в Фивы из-за рубежа, чтобы служить местной знати.

На выставке представлена и статуя Ка - копия скульптуры одного из пары стражей, найденных перед входом в погребальную камеру Тутанхамона в его гробнице в Долине царей в Фивах. Статуя изображает самого фараона и была также сделана из дерева, украшенного листовым золотом. Выставка разделена на шесть тематических зон. Проходя по залам, можно узнать о повседневной жизни древних египтян, увидеть, как велось сельское хозяйство, получить представление о военных технологиях и кораблестроении, познакомиться с династиями правителей, а также раскрыть секреты культа загробной жизни и прикоснуться к египетской культуре.

В одном из залов представлены разнообразные статуи египетских богов: Осириса, Амона, Исиды, Анубиса, Гора, Тота, Баст.

Не обошли вниманием на выставке и египетских сфинксов. Изображение одного из них создано на основе большого сфинкса в Гизе, имеющего портретное сходство с фараоном Хефреном.

Среди экспонатов есть и мумии, доспехи, ювелирные украшения, амулеты и папирусы. Процесс мумификации проиллюстрирован изображениями на стенах музея, пишет БЕЛТА.

