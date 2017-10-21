Белорусский фильм «Иди и смотри» удостоен награды Венецианского фестиваля
Культура
11 сентября 2017
АА
Снятый в СССР в 1985 году по сценарию Алеся Адамовича фильм «Иди и смотри» удостоен одной из наград 74-го Венецианского кинофестиваля, который завершился 9 сентября.
фото: 163gorod.ru
Лента режиссера Элема Климова, показанная в ретроспективной секции «Венецианская классика», победила в номинации «Лучший отреставрированный фильм».
Двухсерийный фильм «Иди и смотри» режиссера Элема Климова был снят драмы совместно киностудиями «Беларусьфильм» и «Мосфильм». В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции на территории Беларуси в 1943 году.
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