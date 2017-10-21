Белорусский фильм «Иди и смотри» удостоен награды Венецианского фестиваля

Снятый в СССР в 1985 году по сценарию Алеся Адамовича фильм «Иди и смотри» удостоен одной из наград 74-го Венецианского кинофестиваля, который завершился 9 сентября.

Лента режиссера Элема Климова, показанная в ретроспективной секции «Венецианская классика», победила в номинации «Лучший отреставрированный фильм».

Двухсерийный фильм «Иди и смотри» режиссера Элема Климова был снят драмы совместно киностудиями «Беларусьфильм» и «Мосфильм». В центре сюжета — белорусский мальчик, который становится свидетелем ужасов нацистской карательной акции на территории Беларуси в 1943 году.

Главный приз фестиваля и «Золотой лев» достался мексиканскому режиссеру Гильермо дель Торо за картину «Форма воды». Двух «Серебряных львов» удостоены французский режиссер Ксавье Легран (за лучшую режиссуру) и израильский режиссер Самуэль Маози (Гран-при жюри).