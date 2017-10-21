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Лукашенко поздравил с юбилеем Иосифа Кобзона

Культура

11 сентября 2017

АА

Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщила пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко поздравил с юбилеем Иосифа Кобзона

фото: Газета.ру

«Благодаря уникальному таланту и преданности любимому делу Вы вносите неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, оставаясь на протяжении многих лет яркой звездой российской и мировой эстрады. Ваше творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что на белорусской земле Иосифа Кобзона знают и любят как замечательного артиста и прекрасного человека.

«Уверен, Ваша многогранная деятельность будет и далее способствовать активному культурному диалогу между народами Беларуси и России», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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