Оригинал Библии Гутенберга прибудет в Беларусь из Германии
Культура
ЕЖЕДНЕВНИК,
12 сентября 2017
АА
Редчайшее издание впервые будет представлено на выставке "Франциск Скорина и его эпоха" в Национальной библиотеке Беларуси 14 сентября.
Сегодня уникальная книга, которая считается самым древним, знаменитым и дорогим изданием в Европе, прибудет в Беларусь из Германии. Фрагмент этого редчайшего книжного памятника хранится в Национальной библиотеке Германии в Лейпциге.
Специальным рейсом в сопровождении экспертов-книговедов, дипломатов и сотрудников охраны издание прибудет в Национальную библиотеку Беларуси, а с 15 сентября станет доступной для широкой публики во время международной выставки "Франциск Скорина и его эпоха". Библия Гутенберга традиционно считается точкой отсчета истории книгопечатания в Европе и поворотным моментом в переходе от средневековья к современному миру.
Эта книга, напечатанная благородным готическим шрифтом, признана шедевром изящной печати и художественного мастерства. Библия полностью напечатана в две колонки. Прописные буквы и заголовки выполнены вручную с вариациями рисунка. В мире сохранилось лишь несколько экземпляров уникального издания, и совсем небольшое количество стран может позволить себе продемонстрировать эту книгу публике, сообщает БЕЛТА.
Возможность представить редчайшее издание в Беларуси появилась благодаря содействию посольству ФРГ в Республике Беларусь и Национальной библиотеки Германии. Чтобы дополнить образ уникального издания, рядом с фрагментом оригинального памятника на выставке будет демонстрироваться факсимильное издание полной Библии Гуттенберга, выполненное в 1913 году в том же Лейпциге. Сегодня это издание также считается библиографической редкостью, оно прибыло на выставку из Российской государственной библиотеки в Москве.
Международная выставка "Франциск Скорина и его эпоха" будет торжественно открыта в Национальной библиотеке Беларуси 14 сентября во время международного конгресса "500 лет белорусского книгопечатания", а с 15 сентября станет доступной для широкой публики.
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