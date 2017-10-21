«Просто не ходите на этот фильм». Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал не смотреть «Матильду»

«На сегодня официальной позиции Русской Православной Церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил архипастырь.

«Мне думается, что любое художественное произведение имеет какую-то цель и несет определенную смысловую нагрузку. Для чего человек пишет книгу или снимает фильм? Возможно для того, чтобы развеселить людей, тогда пишет комедию, а может быть, рассказать историю, тогда пишет повесть о каком-то человеке, жизнь, подвиг и труды которого послужат добрым назиданием или предостережением от дурных поступков другим людям. Мне непонятен замысел фильма “Матильда”. Зачем и для чего он создавался? А результат его создания всем очевиден. Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — сказал митрополит Павел.

«Император Николай Второй — святой, и память о нем священна для всех православных христиан. Если снимать о нем фильм, то, по моему глубокому убеждению, он должен быть назидательным, благородным, вдохновляющим на ратный подвиг и созидательный труд на благо народа», — подчеркнул владыка.

По словам митрополита Павла, особенную горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции. «Хочется обратиться и спросить у тех, кто создавал этот фильм — чем же мы лучше французского журнала “Шарли Эбдо”, который глумится над тем, что дорого людям, над теми чувствами, которые переживают люди, потерявшие близких в сложных обстоятельствах? Да ничем! У нас происходит куда более печальное событие — мы глумимся над своей историей. И это страшно!» — сказал архипастырь.

Митрополит Павел напомнил, что Церковь не может запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению владыки, каждый человек, которому дорога память святого императора-страстотерпца Николая Второго, «может голосовать ногами». «Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — призвал верующих Патриарший Экзарх.