Родственница балерины Матильды Кшесинской будет танцевать в Большом театре

Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы театра Катерина Новикова.



По ее словам, Севенард была принята в труппу в этом сезоне. «Мы не держим в руках никаких документов, [подтверждающих родство], но вроде бы она родственница Кшесинской», — сказала Новикова.



Ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, выпускницей которого является Элеонора Севенард, подтвердил РБК ее родство с Матильдой Кшесинской. «Это лучшая выпускница [академии] прошлого года, и за последние 25 лет из школ подобных людей выпускалось только еще две. Сразу было понятно, что она будет серьезной балериной. Она действительно является родственницей Кшесинской», — сказал Цискаридзе.



Как сообщается на сайте Большого театра, Севенард родилась в Санкт-Петербурге. В 2017 году она выпустилась из петербургской Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Во время обучения Севенард принимала участие в спектаклях Мариинского театра и ездила на гастроли академии в Литву и Латвию.



Балерина была задействована в постановке балета «Элементариум» на музыку Сергея Прокофьева, исполняла партию Маши-Принцессы в балете «Щелкунчик» Петра Чайковского. Кроме того, Севенард танцевала главную партию в балете «Фея кукол» австрийского композитора Йозефа Байера.



Кшесинская была фавориткой будущего российского императора Николая II.



В октябре на экраны выйдет скандальный фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Лента рассказывает о романе балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича в 1892–1894 годах. Их отношения прекратились после помолвки будущего Николая II с Алисой Гессенской в апреле 1894 года. Алиса Гессенская после крещения получила имя Елизаветы Федоровны и стала супругой российского императора 14 ноября 1894 года.



