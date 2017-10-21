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Во Франции обнаружили обнаженную Мону Лизу

Культура

ЕЖЕДНЕВНИК, 29 сентября 2017

АА

Французские эксперты обнаружили портрет обнаженной Моны Лизы, сделанный углем.

Во Франции обнаружили обнаженную Мону Лизу

Во Франции найден рисунок с изображением обнаженной женщины. Эксперты предполагают, что это эскиз Леонардо да Винчи к "Мона Лизе". Об этом сообщает BBC News. Портер был сделан углем и имеет название "Монна Ванна".

С 19 века он находится в Музее Конде в Шантийи недалеко от французской столицы. Все это время данная картина считалась работой другого художника, однако после проведенных экспертиз есть основания полагать, что к портрету приложил руку великий художник - Леонардо да Винчи, сообщила БЕЛТА.

Один из специалистов рассказал, что "Монна Ванна" и "Мона Лиза" имеют ряд одинаковых черт: они почти одного размера, а также у них схожа манера изображения лица и рук.

Известно, что угольный портрет был написан в годы жизни да Винчи. Однако часть работы точно выполнял не он, так как художник, нарисовавший картину, был правшой, в то время как Леонардо писал левой рукой.
 

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