В Минске откроется выставка современной живописи с дополненной реальностью

Проект впервые представит белорусской публике художественные работы с использованием технологий дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR), сообщили БЕЛТА организаторы.

Как пояснила пресс-агент проекта Ирина Бигдай, посетители увидят полотна различных направлений современной живописи - абстрактный экспрессионизм, нейроживопись, пост-поп-арт, гиперреализм и прочие - и погрузятся в вымышленные миры трех художников Захара Кудина, Евгения Галузо и Anton Snt (Антона Слюнченко). Но всю полноту задумки можно будет ощутить, вооружившись дополнительными девайсами.

"Прямо на выставке можно скачать на свой смартфон или айфон специальное приложение. Тогда при наведении камеры мобильного на картину появится дополненная реальность - будет проигрываться небольшой фильм о создании полотна. В случае с технологией VR необходим шлем виртуальной реальности, доступ к которому у посетителей будет на открытии выставки и в рамках дополнительной программы. Все это возможно благодаря соавторам проекта - художнику компьютерной графики Миле Бессманн и галерее виртуальной реальности ВИР, чья работа заключается в создании для зрителя дополнительного уровня восприятия искусства", - рассказала Ирина Бигдай.

На официальном открытии запланирован перформанс Anton Snt и музыкальной группы EXEGUTOR для демонстрации AR-технологии. А также в этот день будет возможность примерить шлем виртуальной реальности, с помощью которого пространство галереи дополнят абстрактные скульптуры, созданные Захаром Кудиным.

Презентации этой технологии повторно состоятся 11 и 12 октября для учащихся Минского государственного художественного колледжа им. Глебова. Выставка продлится до 28 октября, и каждые среду и пятницу по вечерам куратор проекта Anton Snt будет проводить экскурсию. Также 21 октября состоится лекция Милы Бессманн о возможностях и перспективах AR-технологий в сфере искусства и архитектуры.

Кроме приверженности авторов к живописи и поиску новых средств выражения их объединяет наличие физического дефекта - дисфункции зрения. Один из них дальтоник, второй видит мир практически одним глазом, а третий ориентируется в цвете исключительно по надписям на тюбиках краски. Но все они находят в этом расширение границ искусства для себя. Таким образом, проект DEF EYE иллюстрирует, как новые технологии не только восполняют потерю некоторых функций зрения, но и открывают новые возможности в творческих поисках.