Нобелевская премия по литературе присуждена британскому писателю японского происхождения

Кадзуо Исигуро, родившийся в Японии британский писатель, стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Награда присуждена ему за то, что в своих «романах необыкновенной эмоциональной силы раскрыл пропасть под иллюзорным ощущением связи с миром».

Исигуро Кадзуо родился в печально известном Нагасаки, в 1954 году. Сначала он мечтал стать музыкантом и даже играл в клубах, но музыкальная карьера у него не сложилась.

Свою судьбу будущий нобелевский лауреат изменил, когда поступил в Кентский университет, где получил степень бакалавра английского языка и философии. Немного позже он также получил степень магистра искусств в университете Восточной Англии.

Литературная деятельность Кадзуо Исигуро началась в 1981 году с публикации трех рассказов Introduction 7: Stories by New Writers. Однако настоящий стремительный рост его писательская карьера получила только в 90-х годах прошлого столетия. Он стал членом Королевского общества литературы, а его произведения перевели на более чем 30 языков мира. Его предпоследний роман "Не отпускай меня", опубликованный в 2005 году, был включен в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала Time.

Также Кадзуо Исигуро известен своими романами "Художник зыбкого мира", за который ему дали премию "Уитбред", и романом "Остаток дня", который получил Букеровскую премиею.