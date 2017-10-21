Предпремьерный показ фильма "Матильда" назначен в Минске на 18 октября

Об этом сообщили БЕЛТА организаторы показа. Представят ленту белорусскому зрителю на предпремьерном показе 18 октября в Минске исполнитель роли императора народный артист России Сергей Гармаш и продюсер фильма Алексей Рязанцев.

Еще до премьеры фильма возникли возмущения со стороны определенной части общества по причине того, что фильм об отношениях наследника российского престола Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскверняют память императора и семьи.

В сентябре комиссия Министерства культуры Беларуси признала фильм этичным и допустила его к прокату с рейтингом "16+". В главных ролях Данила Козловский, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин, Ингеборга Дапкунайте, Ларс Ейдингер, Томас Остермайер, Луиза Вольфрам, Сара Штейн, Галина Тюнина.