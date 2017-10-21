В Москве проходит фотовыставка, посвященная Минску

Музей истории Минска представляет в Музее Москвы фотовыставку "Минск - город под солнцем столетий". Фотовыставка экспонируется с 3 по 21 октября, а ее презентация состоится 10 октября в рамках Дней Минска в Москве.

Презентация фотовыставки пройдет 10-11 октября в российской столице, сообщили к БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Выставка посвящена 950-летию Минска и отражает основные исторические вехи становления и развития города - от первого летописного упоминания до настоящего времени. Первый раздел экспозиции посвящен Минску как центру удельного княжества Полоцкой земли, охватывает период XI-XIII веков. Представлены факсимиле Радзивиловской летописи с иллюстрациями битвы на реке Немиге 3 марта 1067 года - это событие является первым письменным упоминанием о городе Минске.

Экспонируются предметы материальной культуры древнерусского времени: крест-энколпион, шейные гривны, женские украшения, костяные изделия, кожаная обувь. Образ эпохи дополняют графические и живописные работы, скульптурные произведения известных белорусских художников Агуновича, Басалыги, Оганова, Прохорова.

Второй раздел экспозиции представляет Минск - центр воеводства в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой. Главным символом этого исторического периода является получение Минском Магдебургского права - городского самоуправления.

Экспонируются соответствующая грамота (факсимиле) 1499 года, реконструкция первого герба города и первые изображения печати Минска 1591 года, карты, гравюрные портреты государственных деятелей, великокняжеские грамоты на строительство минских монастырей и храмов, предметы быта XVI-XVIII веков.

Дополнят экспозицию скульптурные портреты антропологических типов минчан начала XVII века, а также скульптуры "Минский войт", "Король Жыгимонт Август", "Барбара Радзивил", скульптурная композиция "Обретение Минской иконы Божией матери". Раздел экспозиции "Минск губернский" раскрывает историю города 1793-1917 годов.

Представлены гравюры и акварели авторов XIX века с изображением главной площади города - Соборной, план губернского Минска 1800 года, городские периодические печатные издания "Минские губернские ведомости" и "Минские епархиальные ведомости", открытки с видами города, фотографии минских фотоателье.

Предметная инсталляция "Городской моцион" стала частью фотозоны для посетителей выставки. В четвертом разделе экспозиции "От столицы Белорусской ССР до столицы суверенного государства - Республики Беларусь" представлено формирование новой городской застройки 1930-х годов: Дом правительства, Дом Красной Армии, Академия наук, Театр оперы и балета, крупные промышленные предприятия (фотоколлаж).

Трагический период в истории Минска 1941-1944 годов показан фотопанорамой разрушенного войной города. Возрождение и формирование столицы в послевоенное время представляет генплан середины 1950-х годов, книжка участника восстановления Минска и другие документы.

Период 1950-1980-х годов посетители выставки увидят через витрину ГУМа, где представлены характерные предметы быта советского времени - продукцию минских предприятий. Масштабы современного Минска можно представить на снимке космонавта - уроженца Беларуси Олега Новицкого, а также благодаря представленным на выставке видеофильмам. Отдельный раздел экспозиции "Минск глазами художников" представляет графические и живописные произведения известных минских авторов ХХ века - Губарева, Дударенко, Щемелева и Медведева.-

