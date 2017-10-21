Ложное сообщение "Комсомолки" о смерти Хворостовского может стать поводом для судебного иска

Газета принесет официальные извинения оперному певцу Дмитрию Хворостовскому и его семье в связи с распространением ложной информации о кончине мэтра.

Об этом ТАСС сообщила шеф-редактор сайта газеты Олеся Носова.

"Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей", - сказала Носова.

По ее словам, "ситуация недопустимая, будет тщательнейшим образом рассматриваться и разбираться в редакции, мы будем выяснять, как такое могло произойти".

В ночь на среду некоторые российские СМИ растиражировали сообщение о кончине певца, не указав источник информации.

Директор российского оперного певца Дмитрия Хворостовского в Лондоне Марк Хилдрю опроверг эту информацию и не исключил возможность судебного иска к газете, которая сообщила о смерти.