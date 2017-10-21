Детский конкурс «Евровидение 2018» пройдет в Беларуси

В 2018 году международный детский конкурс песни "Евровидение" пройдет в Беларуси. Такое решение принял Европейский вещательный союз (ЕВС), сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.

Шоу пройдет в Минске в ноябре следующего года. Организатором и координатором детского "Евровидения 2018" будет Белтелерадиокомпания, так как это единственный в нашей стране член ЕВС, пишет euroradio.fm.

Беларусь уже становилась страной-хозяйкой детского "Евровидения": в нашей стране этот конкурс проходил в 2010 году.

В детском "Евровидении" Беларусь участвует со времени его основания — с 2003 года. Первой белорусской участницей была Ольга Сацюк, занявшая четвертое место.

Дважды белорусские певцы выигрывали этот конкурс: в 2005 году — Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями".

На финале детского "Евровидения-2017", которое пройдет 26 ноября в Тбилиси, нашу страну представит Хелена Мерааи с песней "Я самая".

