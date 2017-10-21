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Старому замку в Гродно вернут облик времен Стефана Батория

Культура

16 октября 2017

АА

В Гродно продолжается реставрация Старого замка. На замковом дворе спилили несколько деревьев, сняли асфальт. Расчистили место для работы археологов.

Старому замку в Гродно вернут облик времен Стефана Батория

фото: svaboda.org

Въездная башня более двух лет стоит с содранной штукатуркой, сообщает Радио «Свабода». Весной планируют снять кровлю, верхнюю часть ворот разберут. Для обеспечения работ справа от каменного моста построят временный, через который можно будет попасть на территорию замка.

Согласно проекту, замку предполагают вернуть облик дворца времен короля Стефана Батория, при котором Гродно был королевской резиденцией.
 

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