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Старому замку в Гродно вернут облик времен Стефана Батория
16 октября 2017
В Гродно продолжается реставрация Старого замка. На замковом дворе спилили несколько деревьев, сняли асфальт. Расчистили место для работы археологов.
фото: svaboda.org
Въездная башня более двух лет стоит с содранной штукатуркой, сообщает Радио «Свабода». Весной планируют снять кровлю, верхнюю часть ворот разберут. Для обеспечения работ справа от каменного моста построят временный, через который можно будет попасть на территорию замка.
Согласно проекту, замку предполагают вернуть облик дворца времен короля Стефана Батория, при котором Гродно был королевской резиденцией.
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