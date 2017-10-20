В МИД Беларуси открылась выставка современного искусства

Об этом сообщается на сайте МИД Беларуси. Экспозицию открыл заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас. Он отметил высокую роль культурной дипломатии на пути укрепления международных отношений и подчеркнул необходимость дальнейшего развития межкультурного диалога.

На выставке представлены авторы всех направлений белорусского современного искусства в области живописи и скульптуры. Это известные как в стране, так и за ее пределами Леонид Щемелев, Владимир Товстик, Владимир Слободчиков, Григорий Ситница, Владимир Зинкевич, Владимир Пантелеев, Григорий Иванов, Валерий Шкарубо и другие художники. В церемонии открытия выставки также приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, руководство Национального центра современных искусств и Белорусского союза художников, представители творческой интеллигенции, сотрудники Министерства иностранных дел.

