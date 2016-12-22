Греки потеснили белорусов на украинском рынке авиатоплива

Напомним, что белорусские производители и экспортеры нефтепродуктов с декабря 2015 года не осуществляют отгрузку авиатоплива в Украину из-за действий украинских таможенников в отношении поставок компании «БНК-Украина». В 2014-2015 годах Беларусь была крупнейшим поставщиком реактивного топлива в Украину.

О возобновлении поставок белорусского ресурса с ноября этого года заявлял недавно в ходе конференции Petroleum Ukraine 2016 заявлял заместитель начальника отдела маркетинга Алексей Задорожный, сообщает Oilnews.

Как сообщает это издание, импорт авиатоплива в Украину в ноябре 2016 года вырос почти в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, – до 17 тыс. тонн. При этом отгрузки ресурса с Кременчугского НПЗ выросли на 10%, – до 12,1 тыс. тонн.

Основным зарубежным поставщиком авиатоплива стала Греция, которая отправила морем в Украину 10,2 тыс. тонн ресурса для компании «Август Пром». Из Литвы в Украину по железной дороге было отправлено 6,7 тыс. тонн ресурса для компаний «Балтик Граунд Сервис», «Трансфорвардинг Лимитед» и WOG . При этом, всего лишь 100 тонн авиатоплива было поставлено компанией «Галлон Групп» автомобильными партиями из Болгарии.

Таким образом, баланс рынка за ноябрь 2016 года составил 29,1 тыс. тонн, что на 45% больше показателей ноября прошлого года.