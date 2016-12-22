ЭКСАР может поддержать 21 белорусский проект на 670 миллионов долларов
Экономика
19 декабря 2016
АА
Представительство Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) в Беларуси рассматривает возможность поддержки 21 проекта более чем на 670 млн долларов.
Об этом сообщил руководитель представительства АО "ЭКСАР" в Беларуси Виктор Доронкевич на форуме "Группа РЭЦ в Республике Беларусь: результаты и перспективы продвижения экспортных проектов и инвестиций", передает БЕЛТА.
Основными приоритетами руководитель представительства назвал энергетику, инфраструктурные проекты, сферу производства высокотехнологичной продукции.
"В ЭКСАР благодаря нашей работе в Беларуси появилось более 40 новых клиентов. В настоящий момент у нас находится на рассмотрении 21 проект на общую сумму более 670 млн долларов", - отметил Виктор Доронкевич.
Представительство ЭКСАР в Беларуси предоставляет клиентам ряд услуг, в том числе информирование о возможностях и предложениях ЭКСАР, консультирование и обучение клиентов, которые являются партнерами и покупателями продукции российских производителей, предварительное структурирование сделок, их подготовку и сопровождение.
"На первоначальном этапе деятельности мы видели доведение информации о новых возможностях программы страхования, которая динамично развивается в России. Несмотря на то, что программа создана для поддержки российского экспорта, для белорусских предприятий она также содержит определенные преимущества", - пояснил Виктор Доронкевич. В первую очередь это возможность привлечения кредитных ресурсов на длительные сроки по льготной ставке.
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