МАРТ: в России белорусские товары могут на равных конкурировать с российскими
Экономика
19 декабря 2016
АА
Товары белорусского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые белорусами, смогут конкурировать на равных с товарами, работами (услугами) российского производства. Это следует из разъяснения правительства России.
Как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по их инициативе разъяснен порядок применения постановления правительства России от 16 сентября 2016 года №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами".
Данным постановлением установлено, что при проведении закупок государственными корпорациями при выборе поставщика (подрядчика, исполнителя) преимущество отдается товарам, работам (услугам), происходящим с территории России. По обращению МАРТ Министерство экономического развития России представило официальное разъяснение о порядке применения указанного постановления. Согласно разъяснению, приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Это означает, что товары белорусского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые белорусскими лицами, смогут конкурировать на равных с товарами, работами (услугами) российского производства.
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