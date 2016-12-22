Обязательную сертификацию электротехники планируют отсрочить

Госстандарт не исключил, что срок введения в Беларуси обязательной сертификации электротехники по требованиям энергоэффективности может быть перенесен.
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Как сообщили БелаПАН в пресс-службе ведомства, в настоящее время Госстандарт совместно с другими органами госуправления на основании обращений бизнеса и промышленности «прорабатывает предложения по корректировке срока введения в республике обязательной сертификации электротехники по требованиям энергоэффективности».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что срок может быть перенесен с 1 февраля 2017 года на 1 июля 2018-го.
Проект постановления, в котором будут закреплены конкретные изменения и дополнения, Госстандарт представит в правительство до 1 января 2017 года.
В соответствии с постановлением от 21 октября 2016 года, обязательной сертификации по национальным стандартам подлежат сканеры, принтеры, телевизоры, мониторы, холодильники и прочие товары для бытового пользования.
Данное решение вызвало возмущение Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники. В ассоциации утверждают, что поставка бытовой техники из России в Беларусь через два месяца будет затруднена.
С критикой постановления также выступили белорусские бизнес-союзы. Они предлагают либо полностью отменить документ, либо изъять из него пункты, которые касаются бытовой техники и электроники.
После обращений российских импортеров Евразийская экономическая комиссия направила запрос в правительство Беларуси с просьбой сообщить позицию относительно планируемого применения постановления Совета министров о сертификации.
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