Вице-премьер Русый назвал обвинения России «экономическим дебилизмом»

Михаил Русый ответил на обвинение Россельхознадзора в том, что «белорусы от жадности добавляют в молоко сухое молоко».

Возмущение по поводу слов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта вице-премьер Михаил Русый высказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Не может один орган или даже один человек поставить на уши все государство», — сказал заместитель главы Совмина.

«Со слов Данкверта прозвучало, что белорусы от жадности добавляют в молоко сухое молоко, — заявил Русый. — Это экономический дебилизм такой подход. Почему? Во-первых, это технологически невозможно провести. Во-вторых, в дешевый продукт надо добавить дорогой. А для чего? Непонятно! Если есть бадяга, давайте разбираться. Все будет уничтожено под ноль. И мы такого у себя не находим, потому что знаем, куда уходит каждый литр молока».

По словам чиновника, в России регулярно подделывают белорусскую продукцию. «Подделывают то, что востребовано у жуликов. В первую очередь, сыры, сливочное масло, сухое молоко», — пояснил Михаил Русый.

Вице-премьер привел пример, как в магазинах Санкт-Петербурга появилось якобы масло «Березовского молочного комбината». А на самом деле подделка российского производителя, даже не масло, а спред. На пачках была просто наклейка с указанием белорусского предприятия.

И по таким фактам приходится отвечать, в том числе и белорусским изготовителям. По словам заместителя министра сельского хозяйства Игоря Брыло, из России постоянно приходят претензии. На просьбу белорусской стороны привлечь правоохранительные органы, которые бы дали правовую оценку действиям нарушителей, приходит отказ в возбуждении дела.