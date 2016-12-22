Беларусь намерена продать миноритарный пакет "Беларусбанка"

Беларусь заинтересована в привлечении крупного игрока со стороны западных банков. Для этого ему готовят несколько предложений, в том числе и акции "Беларусбанка".

Как заявил в интервью агентству Reuters, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, пока есть только намерение. Оно сформировано в виде подготовки соответствующего проекта. Появились определенные претенденты, в том числе и известный венгерский банк. Но это пока не говорит о том, что мы окончательно определились. Работа только начинается.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в белорусскую банковскую систему пришел сильный, стратегический инвестор именно из западных банков. У нас хорошо представлены в банковской системе российские банки, банки ряда других государств, и мы полагаем, что нам нужно иметь хорошего инвестора именно из западных банков", - заявил Андрей Кобяков. По мнению премьер-министра, это в определенной степени позволит сбалансировать ситуацию.

"Речь пока не идет о конкретном банке. Я не исключаю, что это может быть и венгерский банк, но это будет конкурсная процедура, и мы рассчитываем, что это будет стратегический инвестор", - пояснил Андрей Кобяков. По его словам, проект только начинается. Идет формулировка основных требований и предложений. В ближайший год-два мы примем решение с точки зрения привлечения инвестора. Но конкретных сроков нет.